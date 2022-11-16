“Мав велике і щире серце”: у військовому госпіталі помер Захисник з Тернопільщини

Трагічна звістка знову сколихнула Великоберезовицьку громаду і всю Тернопільщину.

У вічність відійшов 38-річний захисник України Сампара Сергій Васильович. Життя мужнього Героя обірвалося у військовому госпіталі в Миколаєві, повідомляють на сторінці громади.

Воїн проживав у селищі Велика Березовиця. Навчався у Тернопільській ЗОШ №8 та закінчив Галицький коледж.

У 2014 році Сергій Сампара обороняв Україну від окупантів у зоні АТО. Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну з перших днів став на захист рідної держави.

Сергій Сампара був дуже добрим, чуйним, сміливим, комунікабельним, завжди веселим, усміхненим і дружелюбним. Його любили друзі, рідні та знайомі, адже мав велике і щире серце…

У Героя залишились син Олександр, донька Юлія, мати Любов, брат Віктор, наречена Олена.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Разом з вами розділяємо невимовний біль втрати і скорботи…

Вічна пам‘ять Герою!”, – ідеться у зверненні громади.

Зустріч тіла воїна відбудеться у четвер, 17 листопада, близько 11:00 години на в‘їзді до смт. Велика Березовиця (район газопроводу). Парастас розпочнеться о 19:15 год, похорон – 18 листопада об 11:00 годині.