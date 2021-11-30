Інспектори виявили ймовірного закладчика в одному з парків Тернополя.

Вчора, близько 17-ї години, патрулюючи на вулиці Тернопільській, в одному з парків міста, екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив трьох осіб, які побачивши патрульних, змінили напрямок руху, намагаючись уникнути зустрічі із ними.

Поліцейські вирішили зупинити невідомих для встановлення обставин. Під час спілкування з інспекторами вони помітно нервували,тому відповідно до ст. 34 ЗУ “Про Національну поліцію”, інспектори провели поверхневу перевірку під час якої у 19-річного громадянина виявили 71 згорток, ймовірно, із наркотичними речовинами.

На підтримку ТОРівцям прибули колеги з департаменту протидії наркозлочинності області та слідчо-оперативна група, яка надалі встановлюватиме усі обставини справи.