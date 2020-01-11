Близько 10:00 11 січня на автодорозі Тернопіль-Івано-Франківськ не розминулися рейсовий автобус та автомобіль Nissan.

Аварія трапилася біля села Звенигород Бучацького району, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, іномарка, здійснюючи маневр обгону, виїхала на смугу зустрічного руху. Водій автомобіля не переконався в безпечному маневрі і вчасно не помітив, що зустрічною смугою їхав рейсовий автобус “Івано-Франківськ-Луцьк”.

Кермувальник громадського транспорту намагався уникнути зіткнення, але не зміг. В результаті удару до лікарні забрали пасажирів іномарки: дитину та її матір. У жінки підозри на перелом ноги.

На момент аварії в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Жоден з них за меддопомогою не звертався.

Водії попередньо тверезі.

Факт ДТП внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.