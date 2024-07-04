Скандал з побиттям дівчинки групою підлітків на Тернопільщині отримав несподіване продовження. Виявилося, що мати потерпілої не хоче подавати заяву у правоохоронні органи, побоюючись осуду односельців та помсти батьків нападниць. Відтак, агресорки можуть уникнути заслуженого покарання.

Про це у соцмережі повідомив громадський активіст Роман Довбенко.

“Доказів для перспективності кримінального провадження, виглядає, що можна зібрати достатньо. Так, я спілкувався з потерпілою дівчинкою, і вона також казала, що хоче, аби її захистили та притягнули до відповідальності тих, хто її бив. Однак є одне ключове але…

Ст. 126 ч2 ККУ, якою вірно кваліфікувати дії даного факту, відноситься саме до приватного обвинувачення. Тому без реєстрації заяви потерпілої сторони поліція не вправі розпочати досудове розслідування, навіть якби цього дуже хотіли. А як зʼясувалося, мама потерпілої категорично проти реєструвати заяву, бо: «а що люди в селі скажуть?», «а то гроші треба мати», «а по судах будуть тягати», «а нас шантажують, що відео непристойне про дитину опублікують» (коли потерпіла була в нетверезому стані) і т. д…

Оскільки без законного представника дитина не може самостійно написати заяву, та й поліція не має права без представника допитувати дитину, довелося обмежитися тільки малозначними протоколами…

Особисто мені жаль тієї дитини, в першу чергу, тому що бачив сьогодні і ті синяки на ручках, і опухлість на обличчі, і оченята перестрашені бачив. А в другу чергу, тому що саме її батьків вважаю такими, що не здатні опікуватися, як слід…”, – написав Роман Довбенко.

Нагадаємо, інцидент стався ще 27 червня близько 23 години у селі Осівці, що на Чортківщині. Там троє дівчат побили 14-річну Аліну. Дівчинку тягали за волосся, кинули на землю, били ногами в живіт і по голові. Поруч стояли хлопчаки, які не втручалися, але знімали знущання на відео, яке потім виклали у соцмережі.