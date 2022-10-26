Мати і батько були п’яні: небайдужі люди і поліція “визволили” немовля, яке перебувало у жахливих умовах. ФОТО

Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульним вдалося врятувати із жахливих умов 2-місячного хлопчика.

Учора близько 16-ї години патрульні отримали повідомлення від небайдужої громадянки, про належний догляд за 2-місячною дитиною.

Інспектори негайно прибули на допомогу за вказаною адресою, де на них очікувала заявниця. Двері до помешкання були відчинені, тож поліцейські зайшли до квартири, де виявили нетверезу матір з 2-х місячною дитиною. На місце прибув і батько дитини, який також мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

З огляду на антисанітарні умови, інспектори не могли далі залишати хлопчика за адресою проживання. Тому викликали на місце події карету швидкої, повідомили працівників відділу ювенальної превенції та соціальних працівників. Склали на обох батьків протоколи за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП та разом з медиками доставили немовля до лікарні.

Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав.