Сьогодні близько 1-ї години ночі, патрулюючи вулицею Микулинецькою, інспектори помітили автомобіль Audi, водій якого зухвало порушував правила дорожнього руху.

Поліцейські подали йому звуковий та світловий сигнал про зупинку, на що водій лише збільшив швидкість та продовжив рух. Патрульні продовжили переслідування та згодом зупинили автівку.

Під час бесіди з охоронцями порядку, водій поводив себе агресивно, нецензурно висловлювався та погрожував патрульним. Інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, на що той відмовився в категоричній формі.

Патрульні склали на водія протоколи за ст. 122–2 (невиконання вимоги про зупинку працівників поліції), за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП та винесли постанову за ч. 1 ст.126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.