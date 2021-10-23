Матюкалася і погрожувала: п’яна водійка вчинила аварію і розбила вікно в патрульному автомобілі. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Тернополі на лінію “102” надійшло 22 жовтня о 23:40. На перехресті вулиць 15 Квітня та Купчинського водій автомобіля Toyota Prius врізалася в Opel Zafira. На місце пригоди виїжджав екіпаж патрульної поліції.

За попередньою інформацією, водійка не дотрималася безпечної дистанції і в’їхала в авто попереду. Спілкуючись із жінкою, поліцейські помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували їй одразу на місці аварії пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту драгер або проїхати з ними в найближчий медичний заклад.

Проте вона відмовилася і почала хамити патрульним, кричала та матюкалася, погрожуючи усім фізичною розправою. Після цього 32-річна жінка розбила праве заднє вікно службового авто.

У ході перевірки стало відомо, що порушниця неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Її вже притягували за кермування у стані алкогольного сп’яніння і складали протокол згідно статті 130 КУпАП. Друга зустріч з патрульними завершилася для тернополянки позбавленням права керувати авто на рік.

22 жовтня на порушницю патрульні склали протоколи згідно із ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП.

Триває перевірка.