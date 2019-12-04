Завершено розслідування щодо матері, що змушувала жебракувати доньку.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури області, матір з корисливих мотивів втягнула свою малолітню доньку у заняття жебрацтвом.

Користуючись довірою дитини, переконавши дівчинку у вигідності та легкості даного заняття, жінка спонукала доньку систематично випрошувати у сторонніх осіб гроші або інші матеріальні цінності. Таким чином, малолітня дитина, регулярно перебуваючи біля входу одного із храмів, що знаходиться на території м. Почаїв Кременецького району, за вказівками своєї матері, систематично випрошувала гроші та їжу у громадян. Здобуті внаслідок заняття жебрацтвом матеріальні цінності малолітня дівчинка передавала своїй матері, які остання використовувала на власний розсуд.

Слідство за ч. 2 ст. 304 КК України завершено. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.