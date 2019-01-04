Матір дівчинки, котра померла у школі, заявила про халатність медсестри

04/01/2019 Розмір тексту:

Галина Олійник, мама дівчинки, яка померла у школі під час виступу, досі не може повірити у те, що її донька вже не з нею. На своїй сторінці у соцмережах жінка пише, що виною у цьому халатність медсестри, якої у той день не було в школі. Окрім цього розповідає, в закладі немає навіть нашатирного спирту.

Про це пише інтернет-видання Доба.

— Директорка до мене навіть не підійшла, слова співчуття я від неї не чула, лише медсестри там не було, але вона її рятувала!!! Віртуально?! Прийшла, коли за нею побігли, але на той час вже була друга медсестра з геріатричного і саме вона робила інєкцію… Тонометра навіть не було, шукали… Час летів, а позвонити негайно на швидку?! Коли впала, скільки часу самостійно надавали допомогу водою і снігом?! Ось головні і важливі запитання! — написала Галина Олійник.

Також жінка зазначила, що до неї надходять смс від інших жителів села, які теж підтверджують той факт, що рятували дівчинку вчителі та діти. Каже, що і далі боротиметься за правду і щоб винних покарали.

— Читайте, поширюйте, коментуйте, думайте про своїх дітей, їм після канікул вертатись в ту школу, під опіку тої нібито медсестри! А ніхто незнає, що може статися з будь чиєю дитиною!… Моя не перша дитина, що зомліла і школі, і хто зробив якісь висновки?! Там навіть спирту нашатирного не було (зараз є, бо передали бариським автобусом після смерті моєї доці!)… Не бійтесь висловитись,я борюся в пам’ять про мою кровиночку, а ви боріться за життя своїх дітей, це не лише моє горе, це спільна біда!!!