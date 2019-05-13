Представники християнської спільноти «Матері в молитві» взяли участь у традиційній прощі до Зарваниці. Вони молилися за українських воїнів, а також за мир в нашій країні.

Серед учасників християнської спільноти – матері та вдови загиблих воїнів бойових дій. Вони подолали пішки десятки кілометрів від Архикатедрального собору до Марійського духовного центру, – розповіла координаторка спільноти «Матері в молитві» Ольга Білик.

«Молилися за загиблих синів, Україну та воїнів, що захищають наші кордони на Східній Україні. Вирушили напередодні Свята матері. І цей День провели у Марійському духовному центрі у спільній молитві і в духовному єднанні».

Після літургії у Соборі духовного центру архієпископ і митрополит Василій Семенюк відправив молебень біля каплиці-меморіалу, зведеної у 2016 році. Нагадаємо, її встановили на честь загиблих і пропалих безвісти героїв Небесної Сотні та воїнів АТО. Наріжний камінь під будівництво цієї каплиці освятив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Після спільної молитви присутніх жінок привітали з святом Дня матері.

Софія Романська