З нагоди Дня матері, який відзначатимуть 12 травня, представники християнської спільноти «Матері в молитві» вирушили на прощу до Зарваниці.

Колону прочан супроводжує поліція та швидка допомога.

«Матері в молитві» – це найбільша християнська спільнота в Україні, до неї належить близько п’яти тисяч учасниць. Серед них – матері та вдови загиблих бійців на сході України.

Учасники прощі вирушили учора від Архикатедрального Собору у Тернополі. Під час прощі вони подолають відстань до Марійського духовного центру пішки, в дорозі молитимуться за дітей і мир в Україні.

«Наша цьогорічна проща приурочена Року сім’ї та Дню матері, що відзначається 12 травня. Ми плануємо прибути до Зарваниці у суботу 11 травня. О 19.00 тут розпочнеться Вечірня, о 20.00 – Свята Літургія, о 21. 00 похід зі свічками до Чудотворного місця, також будуть нічні чування. А на завершення прощі відбудеться спільна молитва біля купелі святої Анни», – розповідає координаторка спільноти «Матері в молитві» Ольга Білик.

Додамо, це дванадцята піша проща жінок до Марійського духовного центру.

Софія Романська