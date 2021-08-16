15-ліття від створення спільноти “Матері в молитві” відзначили в Архикатедральному соборі Тернополя. З цієї нагоди відбулася урочиста божественна літургія, на яку зібралися сотні жінок з різних куточків області та інших регіонів.

Жителька Чорткова Ольга Борсук до руху “Матері в молитві” долучилася два роки тому. Жінка каже, що отримує тут вирішення багатьох своїх питань. “Насамперед це підтримка. Спільні молитви надихають та заспокоюють. А потреб різних у нас є дуже багато. Молимося разом на мир в нашій країні, спокій, вирішення особистих питань. Серед нас багато жінок, які зазнали втрат. Їм непросто, завдяки взаємній підтримці переживаємо особисті проблеми, отримуємо відповіді на свої питання”.

Божественну Літургію очолив архиєпархіяльний координатор спільнот, отець Василь Чамарник у співслужінні з духівником парафіяльної спільноти, отцем Сергієм Сенчишиним. До святкування долучилися численні спільноти «Матерів в Молитві» з різних парафій міста Тернополя й області.