Восьма піша проща до Зарваниці зібрала кілька десятків “Матерів у молитві” з Тернопільщини.

Вони вирушили до Марійського духовного центру 9 травня. Жінки разом із духівником о. Василем Чамарником пішки подолали понад п’ятдесят кілометрів автошляху “Тернопіль-Городище-Зарваниця”. Приурочили прощу Дню Матері.

Жителька Тернопільського району Галина Гончар долучилася до прощі “Матерів у молитві” вдруге. Жінка переконана, що перебування у Зарваниці додає її сил. “Іду на прощу, щоб молитися за своїх дітей. Маю багато різних проблем, тому іду туди, щоб помолитися за їхнє вирішення. Там особливе місце, додає сил, дарує мир. Впевнена, що молитва тут особлива. Спілкування із священиками, а також з іншими матерями надихає”.

Цьогоріч через карантин до прощі матерів долучилося значно менше жінок, ніж торік, – каже о. Василь Чамарник. А учасниці ходи дотримувалися усіх санітарно-епідеміологічних вимог. “Проща не така численна, як минулого року. Але дякуємо Богові, що вона відбулася, хоч і в такій кількості учасників. Ми були змушені дотримуватися карантину, зберігати дистанцію, дотримуватися інших санітарних норм. Для багатьох із нас це був особливий час, коли ми могли чути Боже слово, дізнаватися Божу волю на наше життя”.

Поблагословив прощу архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Він очолив божественну літургію для прочанок. Паломниці молилися за особисте благополуччя, мир в Україні, здоров’я лікарів, а також усіх інфікованих коронавірусом.

Софія Романська