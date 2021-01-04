“Матері в молитві” підготували для українських захисників смаколики і теплі шкарпетки. Волонтери доставлять пакунки у зону бойових дій.

“Матері в молитві” долучаються до благодійних ініціатив регулярно. Жінки готують різноманітні смачні страви, а також в’яжуть шкарпетки учасникам російсько-української війни. “Щиро вдячні “Матерям в молитві” від церкви Петра і Павла, які передали для захисників різні смаколики, теплий одяг та 100 пар шкарпеток. Ці речі дуже потрібні у зоні бойових дій. Бійці будуть задоволені, а ми з вдячністю доставимо усе це на Східну Україну”, – зазначила волонтерка Марія Ратушняк.

Гуманітарну допомогу у зону бойових дій повезуть волонтери громадської організації “Схід і Захід разом”. Усі речі, які пожертвували небайдужі жителі Тернопільщини, доставлять до Різдвяних свят.