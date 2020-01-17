«Модна мама» – майстер-клас для матерів дітей з інвалідністю влаштували у Тернополі. Вони вчилися виготовляти еко-сумки.

Результати майстер-класу усіх порадували, – зазначає співорганізаторка Олена Коваль. Малюнок виконаний технікою сухого валяння.

«Майстер-клас відбувся в рамках проекту «Життя без меж». Ми зібрали матерів дітей з інвалідністю. Спільна справа всіх об’єднала, принесла багато позитивних емоцій і навичок. Оскільки екологічні сумки зараз в пріоритеті. Їх можна використовувати багато разів, вони замінюють поліетиленові пакети, виглядають стильно і красиво».

Створювати еко-сумки жінок навчала майстриня Ольга Базник-Щедріна. Вона поділилася своїм досвідом і знаннями з іншими жінками. Результат усіх приємно здивував.

Додамо, такі зустрічі матерів дітей з інвалідністю стали у Тернополі традиційними. Організовують їх координатори проекту «Життя без меж».

Софія Романська