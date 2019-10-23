Матері дітей з інвалідністю у Тернополі презентували авторські художні композиції. Виставку підготували у рамках жіночого фестивалю «Best Mama fest».

Матусі дітей з інвалідністю мають таланти, – каже співорганізаторка проекту Олена Коваль. Реалізувати які вони могли завдяки жіночому фестивалю Best Mama fest.

«Відбулася презентація робіт матусь діток з інвалідністю. Увесь свій вільний час, такі матері присвячують дітям. Але настав час розірвати це замкнуте коло і показати всім, що кожна матуся має свій талант! Речі зроблені власноруч, наділені теплом рук та зроблені з любов’ю. Вони стануть відмінною окрасою оселі та чудовим подарунком для близьких. Матусі діток з інвалідністю мають право на Життя Без меж!».

Додамо, завдяки проекту «Життя без меж», який реалізовують у Тернополі, діти з інвалідністю та їхні матері отримують не лише підтримку, а й можливості для самореалізації.

Софія Романська