Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури оголошено про підозру жінці за фактом замаху на умисне вбивство чотирирічної доньки (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, 5 червня 2021 року правоохоронцям надійшло повідомлення від тернополянки про те, що її сусідка, ймовірно, душить своїх дітей. Коли поліцейські зайшли до квартири, на яку вказала заявниця, то виявили там непритомну 4-річну дівчинку із пакетом на голові. Дитину медики реанімували й госпіталізували до лікарні, а її матір доправили до психоневрологічного закладу.

Одразу після отримання висновку лікарів про можливість проводити процесуальні дії з жінкою, останній повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають першочергові слідчі дії, що здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури, досліджується питання щодо осудності підозрюваної. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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