Мешканець Тернопільського району понесе відповідальність за образи над дружиною.

До правоохоронців за допомогою звернулася 39 річна мешканка Бережанської ОТГ. Вона розповіла, що її чоловік скоює над нею систематичні знущання. Під впливом алкоголю родич постійно провокував сварки, вчиняв дебоші, лаявся та виганяв з дому.

За фактом вчинення домашнього насильства кривдника притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Такі випадки непоодинокі. Загалом за 4 місяці на лінію 102 надійшло понад 2700 повідомленнь про події та правопорушення, пов’язані з домашнім насильством. Кожен виклик опрацьований: поліцейські склали 1165 адмінпротоколів на сімейних дебоширів та розпочали 53 кримінальних проваджень.

Співробітники мобільної групи з реагування на вчинення домашнього насильства склали 646 термінових заборонних приписів, аби вберегти постраждалих від подальшої загрози.

Від насильницьких дій з боку агресорів потерпіли майже 800 жінок та, на жаль, 27 діток.

На профілактичному обліку поліції області за вчинення домашнього насилля перебувають 2735 осіб, з них 290 – це жінки.