Масштабну пожежу у Тернополі гасили 12 вогнеборців. ФОТО

14/01/2019 Розмір тексту:

Масштабна пожежа сталася сьогодні у багатоповерхівці на вулиці Карпенка у Тернополі. Вогонь гасили дванадцять рятувальників, задіяли у цій роботі декілька екіпажів ДСНС. Дев’ятеро осіб з будинку, в якому трапилася пожежа, евакуювали.

Як повідомила речник ДСНС в області Ірина Крупа, трьом потерпілим внаслідок пожежі надавали першу медичну допомогу лікарі швидкої, проте від госпіталізації вони відмовилися. Гасіння пожежі тривало близько години.

«Можемо сказати, що процес гасіння пожежі ускладнювався значним пожежним навантаженням, викликаним захаращенням помешкання, де виникла пожежа, речами домашнього вжитку та побутовим сміттям. Одночасно з подачею стволів на гасіння співробітники ДСНС, спільно зі працівниками поліції організували евакуацію мешканців будинку. О 9:47 пожежу, на площі 10 м. кв локалізовано, а о 10:06 – ліквідовано. Від вогню врятовано житловий будинок. Із задимленого середовища на свіже повітря виведено 9 людей, а також врятовано 3-х потерпілих, яких передано працівникам екстреної медичної допомоги», – повідомила речник ДСНС в області Ірина Крупа.

За попередньою інформацією, до пожежі призвело нехтування правилами безпеки під час обігрівання квартири. До слова, кількість таких пожеж у період низьких температурних показників збільшилася. Рятувальники реєструють по кілька випадків за добу.

Софія Романська