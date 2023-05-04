Сьогодні удосвіта, близько 4-ї години, у селі Бліх Залозецької територіальної громади Тернопільського району сталася пожежа дерев’яних пелетів в будівлі місцевого товариства.

Першим на місце прибув черговий караул місцевої пожежної команди села Залісці. Було встановлено, що горить одноповерхове приміщення площею 400 м кв., що використовується для виробництва дерев’яних пелетів. Після цього прийнято рішення додатково залучити рятувальний підрозділ 17 ДПРЧ та місцеві пожежні команди сіл Мильно та Загір’я.

“Робота місцевих пожежних команд є надзвичайно важливою. Вони відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки громад, в яких працюють. Їх швидка реакція та ефективна діяльність рятують багато життів та майна”, – наголошують у ДСНС.

О 06:46 пожежу ліквідували.

Усього до гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.