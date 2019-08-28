27 серпня о 11:50 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу пожнивних залишків на вулиці Об’їздна, що у місті Тернопіль.

На місце події за лічені хвилини прибули рятувальники. Горіла стерня на полі площею 2 гектари, вогонь перекинувся на вагончик з торфобрикетами, який стояв поруч. Існувала загроза перекидання полум’я на автозаправну станцію, повідомляють у ДСНС.

До гасіння пожежі залучили 4 одиниці спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС, рятувальникам також допомагали 15 чоловік місцевого населення.

Вогонь знищив металевий вагончик площею 30м.кв та пошкодив склад з будівельними матеріалами на пл. 5.м.кв. Вогнеборці врятували від вогню автозаправну станцію, житлові будівлі, які знаходилися поруч та склади. Пожежу ліквідовано о 12.41.