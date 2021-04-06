Теплий понеділок приніс чимало клопоту рятувальникам на Тернопільщині. Бійцям ДСНС довелося гасити 18 пожеж в екосистемах, більшість з яких сталося через зумисні підпали сухої трави.

Найбільш масштабна пожежа трапилася у селі Шибалин Тернопільського району. Там зайнялася суха трава на площі 5 гектарів. Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, був ризик перекидання вогню на житлові будинки.

«У с. Шибалин Тернопільського району черговим та резервним караулами 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 4,5 га, окремими осередками. Під час гасіння пожежі врятовано 4 житлових будівлі. У м. Кременець на вул. Льотчиків Визволителів черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,1 га. У Бережанах сталася пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,5 га. Під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю. В місті Тернопіль на вул. Бережанській черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини також ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території. У селі Губин Чортківського району черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 3 га. Під час гасіння пожежі врятовано 5 житлових будинків та лісовий масив площею 10 га».

Усього від початку року на Тернопільщині сталося майже півтисячі пожеж в екосистемах. Вогонь пошкодив ґрунти на площі 30 гектарів.