31 березня о 21:25 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу. Горіло приміщення з виготовлення дерев’яних паливних брикетів на вул. Микулинецька бічна у Тернополі.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила близько 100 м. кв, існувала загроза поширення полум’я на сусідні приміщення. До ліквідації пожежі були залучені чергове відділення частини спеціальної пожежної техніки, два відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та співробітники оперативно-координаційного центру – 12 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Спільними зусиллями о 21:56 пожежу вдалося локалізувати, а близько 00:30 ліквідувати.

Обставин виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.