Тривожне повідомлення про пожежу торфу в селі Садки вогнеборці Кременеччини отримали від голови Великодедеркальської територіальної громади. Негайно на місце події вирушила оперативна група Кременецького районного Управління.

Під час проведення розвідки та огляду території встановлено, що пожежа торфу поширилась окремими осередками на площі 1,5 гектара.

На місце події виїхали караули з 11-тої, 16-тої та 5-тої Державних пожежно-рятувальних частин. Усього було залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

“Зараз тривають активні заходи щодо припинення подальшого поширення пожежі та її повного придушення. Наші спеціалісти мають відповідний досвід та обладнання, щоб ефективно впоратися з даною ситуацією.

Ми продовжуємо слідкувати за подією та будемо інформувати громадськість про подальший розвиток ситуації. Бережіть своє здоров’я та дотримуйтесь правил безпечної поведінки”, – повідомили вчора в обласному управлінні ДСНС.

О 18:28 пожежу покладів торфу було ліквідовано. Спільно з місцевим населенням організовано патрулювання місця пожежі з метою недопущення повторного її виникнення.