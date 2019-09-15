Пожежа сталася сьогодні вранці у селі Великий Глибочок Тернопільського району. Горіла будівля, в якій виробляли та зберігаласи соняшникову олію.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, за лічені хвилини на місце пожежі було направлено черговий караул. Виявилося, що пожежа виникла в прибудованому піднавісі та розповсюдилася на покрівлю будівлі. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників становила 500 квадратних метрів.

В будівлі знаходился дві наповнені цистерни ємністю 30 т і 10 т, одна частково наповнена ємністю 10 т та одна порожня ємністю 50 т. Зовні будівлі стояли ще 19 пластикових баків ємністю 1 т з готовою продукцією.

До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць техніки та 27 рятувальників.

Під час гасіння врятовано частину складського приміщення площею 250 м кв, допоміжні будівлі, адміністративну будівлю та легковий автомобіль «Fiat».

Внаслідок пожежі знищено частину виробничо-складської будівлі на площі 500 м кв та один пластиковий бак з готовою продукцією.

На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.