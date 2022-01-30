Пожежа виникла 29 січня увечері у селі Воля Чорнокінецька Колиндянської територіальної громади Чортківського району.

Як повідомили у ДСНС, на території колишнього току загорівся піднавіс із соломою.

Внаслідок пожежі вогонь знищив дерев’яний піднавіс на площі 400 кв. м та 700 тюків соломи.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано зусиллями вогнеборців. Під час гасіння врятовано три складських приміщення, 200 кв. м дерев’яного піднавісу, 200 тюків соломи та 30 тонн сої.