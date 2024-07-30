У Заліщиках рятувальники ліквідували масштабну пожежу житлової будівлі.

Горів двоповерховий будинок з гаражними приміщеннями на вул. Бандери. Повідомлення про пожежу надійшло на номер екстреного виклику «101» 29 липня о 21:50. На виклик було направлено черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що горить покрівля та дерев’яні прибудови на загальній площі 500 м. кв.

Керівником гасіння пожежі оголошено підвищений номер виклику та одночасно з гасінням організовано порятунок мешканців будинку. Додатково до місця пожежі направлено резервний караул 15-ї ДПРЧ (м. Заліщики), черговий караул 6-ї ДПРЧ (м.Чортків), місцеві пожежні команди с. Торське та сел. Товсте Чортківського району, мобільну оперативну групу Чортківського районного управління та співробітників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Всього до гасіння було залучено 6 одиниць техніки та 24 чоловік особового складу.

Пожежу оперативно локалізували. Ліквідувати її вдалося опівночі.

Завдяки злагодженим та організованим діям вогнеборців під час гасіння врятовано п’ятьох людей, котрі перебували на другому поверсі, три сусідні будівлі та легковий автомобіль.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Обставини надзвичайної події та суму матеріальних збитків з’ясовують.