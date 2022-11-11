Масштабна пожежа на підприємстві: згоріло дві тонни кукурудзи. ФОТО

10 листопада увечері у селі Золота Слобода Козівської територіальної громади Тернопільського району на території ПАП “Нива” виникла пожежа зерносушки.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 2 тонни зерна кукурудзи, пошкоджено зерносушку на площі 80 м кв., 18 тонн зерна кукурудзи.

Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління із залученням 1 одиниці допоміжної техніки ПАП “Нива” (трактор з бочкою для води об’ємом 9 м куб.). Під час гасіння пожежі врятовано одну будівлю та орієнтовно 80 тонн кукурудзи.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.