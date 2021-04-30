29 квітня на автодорозі М12 (Підволочиське шосе) трапилась ДТП за участі чотирьох автомобілів.

Як повідомили у ДСНС, зіткнулися ВАЗ 2108, FORD TRANSIT, TOYOTA RAW 4 та SKODA KODIAQ. В одному з транспортних засобів (автомобілі ВАЗ 2108) було заблоковано жительку смт. Підволочиськ, 2004 року народження.

До ліквідації наслідків ДТП залучалось рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальники, які після отримання повідомлення негайно прибули до місця події одягли на потерпілу шийний комірець, за допомогою гідравлічного спецінструменту деблокували її з понівеченого авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також співробітники ДСНС провели заходи щодо забезпечення безпеки на місці ДТП та недопущення пожежі.