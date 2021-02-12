Четверо людей у лікарні – результат автопригоди. Неподалік села Лозова Тернопільського району на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися три автмобіля. Аварія трапилася 11 лютого близько 19:50.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля RENAULT-TRAFIC не впорався з керуванням, автомобіль занесло на засніженій дорозі і викинуло на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажним транспортним засобом IVECO-50С/35, а після цього вантажівку відкинуло на авто RENAULT-MASTER, яке рухалося позаду.

В результаті ДТП травми отримали четверо тернополян – пасажирів з RENAULT-TRAFIC. У потерпілих черепно-мозкові травми, струс, різані рани обличчя та забої. В однієї з потерпілих – перелом кісток тазу.

Водіїв освідчили на стан алкогольного сп’яніння. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.