В результаті масового отруєння людей в Тернополі правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 325 частина 1 ККУ – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Першого жовтня в чергову частину поліції надійшло повідомлення від тернополянки про те, що 29 вересня під час святкування хрестин в одному з ресторанів обласного центру отруїлися вона та ще одинадцятеро гостей. Про дану подію повідомили ТМУ ГУ “Держпродспоживслужбу” та міську санітарно-епідеміологічну станцію.

Станом на 2 жовтня до інфекційного відділення з високою температурою, блюванням та діареєю госпіталізували шістьох осіб віком від двадцяти двох до п’ятдесяти семи років. Про це повідомляють у поліції.

Слідчі припускають, що кількість отруєних може бути більшою, оскільки серед гостей були люди з різних областей. У людей взяли взірці крові, а результати посіву будуть лише через три дні. Саме тоді фахівці зможуть визначити основне джерело зараження.

Даний факт слідчі Тернопільського відділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.