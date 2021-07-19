В Івано-Франківській області отруїлись 7 дітей, віком 13-16 років. Усі вони відпочивали у дитячому таборі поблизу Яремча.

Про це повідомили в Нацполіції в Івано-Франківській області.

Підлітків госпіталізували, їхній стан задовільний. Інцидент розслідують правоохоронці.

Мати одного із постраждалих дітей розповіла журналістам Тернопільських подій, що ситуація з отруєнням серйозна. Серед потерпілих – діти з Тернопільщини.

“Розумієте, діти просто непритомніли так сильно потравились. Мені говорили, що в таборі за день до того не було світла. Може продукти попсувались в холодильнику, а потім ним нагодували наших діток. Що там сталось, нам обіцяли розслідувати в поліції”, – розповіла нам жінка.

У Держпродспоживчслужбі додали, що розслідують обставини масового отруєння підлітків.