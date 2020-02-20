Двадцять п’ять студентів звернулися за медичною допомогою через ознаки отруєння в коледжі. У двадцяти одного з них діагностували харчову токсикоінфекцію. Наразі триває епідеміологічне розслідування щодо причин отруєння.

Студенти коледжу перебувають в інфекційному відділенні Збаразької районної лікарні. Вони поступили зі скаргами на погане самопочуття, діарею, підвищену температуру тіла та блювоту, – повідомила речниця головного управління Держпродспоживслужби в області Наталя Гресько. Лікарі проводять додаткові обстеження щодо встановлення точного діагнозу.

«У коледжі з 7:45 сьогоднішнього дня працюють спеціалісти Збаразького районного управління Держпродспоживслужби. Також у санепідрозслідуванні приймають участь 2 лабораторії: фахівці Тернопільської державної регіональної лабораторії Держпродспоживслужби та ТОЛЦ відбирають змиви з кухонного інвентарю, обладнання, проби води, обстежують працівників харчоблоку. Уже відібрали залишки готових страв, добову пробу та взірці інших продуктів харчування. Попередні результати цих досліджень будуть відомі протягом трьох діб».

Спеціалісти перевіряють також і наявність швидкопсувних продуктів харчування в тумбочках ліцеїстів, а також розглядають версію про можливе вживання їжі, придбаної за межами закладу.

Софія Романська

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