Масова ракетна атака на Україну: тернополян попереджають про можливі екстрені відключення електроенергії

Російські терористичні війська атакують Україну з різних напрямків. Відбувається масована ракетна атака.

Про це на Facebook-сторінці повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних сил України у четвер, 29 грудня.

Командування попереджає, що російська ракетна атака на Україну продовжується. Після нічного запуску дронів-камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.

Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави, наголошує Командування.

За інформацією радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, російські війська під час масованої атаки 29 грудня випустили у бік України понад 120 ракет.

“29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених “злісним російським світом”, щоб зруйнувати критичну інфраструктуру та масово вбивати цивільних”, – зазначив він.

Наразі відомо про падіння уламків ракет у Києві. Вони пошкодили два приватні будинки, дитячий майданчик і підприємство. ЗМІ повідомляють про звуки вибухів у Львові.

Відтак, мешканців Тернополя і області закликають перебувати в укриттях, а також бути готовими до можливих позапланових вимкнень електроенергії.

“Рашисти вчергове атакують Україну ракетами. Можливі екстрені аварійні вимкнення електроенергії. Тримайте телефони і повербанки зарядженими, зробіть запас води”, – написав Сергій Надал.

Голова обласної військової адміністрації Володимир Труш закликав мешканців краю перебувати в укриттях.

“Не виходьте з укриттів до завершення повітряної тривоги! Подбайте про свою безпеку”, – наголосив він.