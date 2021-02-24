Близько 19:30 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку в одному із барів.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Крім того, на підмогу поліцейським також прибув наряд військовослужбовців, які патрулювали неподалік. Вони припинили порушення громадського порядку.

Як з’ясувалося, конфлікт виник між двома компаніями, які відпочивали у закладі. Словесна суперечка переросла у бійку. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє тернополян. Вони звернулися за меддопомогою. У 36-річного чоловіка медики діагностували численні ушкодження голови та перелом щелепи, у ще одного потерпілого – забій грудної клітки та обличчя.

Тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють усіх учасників інциденту, а також його свідків та очевидців.