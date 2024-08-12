На Тернопільщині виникла масова бійка між ромами і правоохоронцями.
Про це повідомляє місцеве видання Перший онлайн.
За інформацією видання, подія сталася вчора, 11 серпня, у Підволочиську. Все почалося з того, що чоловік ромської національності на автівці заїхав у паркан. На автопригоду прибула поліція. Проте незабаром на місце ДТП “підтяглися” інші роми, які зчинили бійку з патрульними.
Відео “розбірок” опублікував у соцмережах місцевий житель Володимир Мотика.
Офіційної інформації про подію наразі немає.
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