Масова бійка між ромами і патрульними сталася на Тернопільщині, – ЗМІ

На Тернопільщині виникла масова бійка між ромами і правоохоронцями.

Про це повідомляє місцеве видання Перший онлайн.

За інформацією видання, подія сталася вчора, 11 серпня, у Підволочиську. Все почалося з того, що чоловік ромської національності на автівці заїхав у паркан. На автопригоду прибула поліція. Проте незабаром на місце ДТП “підтяглися” інші роми, які зчинили бійку з патрульними.

Відео “розбірок” опублікував у соцмережах місцевий житель Володимир Мотика.

Офіційної інформації про подію наразі немає.

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