Правоохоронці припинили протиправну діяльність мешканця Тернопільщини, причетного до незаконного обігу наркотичних речовин

44-річний житель Тернопільської області зберігав наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори з метою подальшого збуту потенційним клієнтам. Його затримали правоохоронці під час маскування закладок в місцях схову. Наразі встановлюються канал надходження наркотичних речовин до зловмисника.

Злочинний бізнес фігуранта задокументували оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області ДБН Нацполіції України спільно з слідчими Івано-Франківського районного управління обласної поліції.

Правопорушника працівники поліції затримали на одній із вулиць Івано-Франківська. Під час огляду у нього виявили поліетиленові пакети із наркотичним засобом «канабіс» та пластикову ємність із психотропною речовиною «амфетамін».

Все вилучено направлено на експертизу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Після надходження результатів експертного дослідження буде вирішуватись питання щодо остаточної кваліфікації дій зловмисника, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.