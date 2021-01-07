Масковий режим і дистанція: під час свят поліціянти будуть посилено стежити за дотриманням карантину

2607 адміністративних протоколів склали на Тернопільщині від початку пандемії COVID-19 через порушення правил карантину. Переважно вони стосуються власників закладів громадського харчування, магазинів, продавців, перевізників.

У період Різдва поліцейські посилено патрулюватимуть вулиці, громадські заклади, стежитимуть за дотриманням маскового режиму, дистанції, інших вимог, – зазначив речник Нацполіції області Сергій Крета. Під час заходів з нагоди святкування Різдва до забезпечення публічного порядку залучать 640 працівників поліції.

“У місцях масового скупчення та святкування громадян поліцейські стежитимуть за виконанням карантинних обмежень. Відтак прохання до жителів краю — не забувати про правила карантину, уникати скупчення людей, використовувати засоби індивідуального захисту. Загалом з початку дії карантину поліцейські області склали 2607 адмінпротоколів за статтею 44-3 КУпАП — порушення правил щодо карантину людей. Найбільше на власників закладів громадського харчування, магазинів, продавців торгових закладів, перевізників та водіїв автобусів”.

Додамо, через відсутність масок поліцейські можуть штрафувати на місці. Штраф передбачений не лише за відсутність маски, а й за її неправильне застосування. Притягувати до відповідальності порушників можуть муніципальні інспектори, представники органів місцевого самоврядування, системи охорони здоров’я, поліціянти. Штрафи становлять від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів громадян — від 170 до 255 гривень.