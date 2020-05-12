Із четверга, 14 травня, тернополяни, які працюють на підприємствах, що відновили роботу, зможуть скористатися спецтранспортом.

Як повідомляють у міській раді, пасажирам потрібно мати із собою довідку з роботи, що вони дійсно працюють на цьому підприємстві, а також документ, який посвідчує особу.

“Для пасажирів вхід у спецтранспорт – лише у масці. Також я прошу вас дотримуватися соціальної дистанції: і в автобусі, і на роботі”, – звернувся до тернополян мер міста Сергій Надал.

Згідно постанови Уряду, з 11 травня запрацювали магазини непродовольчих товарів, у тому числі у приміщенні торгово-розважальних центрів. Також роботу відновили салони краси і перукарні, стоматології, літні майданчики у закладах громадського харчування, заклади побутового обслуговування, дозволена діяльність адвокатів, нотаріусів, психологів.

З 13 травня у нашому місті почнуть працювати лише два продуктові ринки: Тернопільський центральний ринок і «Овочевий ринок» на вулиці Шептицького. Пости, які були на в’їзді у місто, відтепер працюватимуть на в’їздах на продуктові ринки і там вимірюватимуть температуру тіла підприємцям, які приїжджають з товаром.

“Зараз один із найвідповідальніших моментів. Будь ласка, зберігайте соціальну дистанцію навіть зі своїми знайомими, колегами по роботі. Попіклуйтеся про близьких людей, які залишаються в зоні ризику. Здоров’я нам усім! Бережіть себе, своїх дітей і батьків!”, – закликає Сергій Надал.

https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/videos/717856575623906/

Читайте на цю тему:

Карантин: послаблення потрібне чи… біс його знає?

В Україні послабили карантин: що дозволено від сьогодні

“Послаблення карантину нагадуватиме вихід із голодування”, – епідеміолог