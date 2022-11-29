Четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 25 листопада в обласному центрі близько 12:40. На вулиці 15 Квітня не розминулися маршрутка та рейсовий автобус.

За попередньою інформацією, водій маршрутного таксі, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автобус Mercedes Benz 609 “Тернопіль-Березовиця” і врізався в нього. В результаті удару, четверо пасажирів з автобуса звернулися за меддопомогою.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно із частинами 1 та 2 статті 286 ККУ.