Для автобуса №38 продовжили маршрут. Тепер з вулиці Київської він заїжджає на вулицю Героїв Чорнобиля, що у Північному мікрорайоні. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 7 вересня.

– З 8 вересня автобуси на маршруті №38 після вулиці Київської здійснюватимуть заїзд на вулицю Героїв Чорнобиля, що в житловому районі «Північний», після чого виконуватимуть розворот в районі перехрестя вулиць Героїв Чорнобиля–Олександра Смакули–Київська і повертатимуться на вулицю Київську, а далі – за звичним маршрутом, – пояснив міський голова Сергій Надал. – Оскільки цей новий мікрорайон досить активно обживається, виникла потреба в автобусному сполученні з іншими районами у Тернополі. Попередньо там було облаштовано зупинку громадського транспорту та розворотний майданчик для можливості заїзду громадського транспорту.

Нагадаємо, що маршрут №38 «Кооперативний коледж – вул. Київська – вул. Лесі Українки» працює в Тернополі з березня цього року. А у червні на виконкомі підтримали петицію про транспортне сполучення мікрорайону «Північний» з іншими районами. Тепер автобус їде за таким маршрутом: Замкова, Соломії Крушельницької, Збаразька, проспект Злуки, Мирона Тарнавського, Київська, розворот в районі перехрестя вулиць Героїв Чорнобиля – Олександра Смакули – Київська, Київська, 15 Квітня, Тараса Протасевича, Лесі Українки, Слівенська, проспект Степана Бандери, Руська, Замкова.