На Тернопільщину йде антициклон. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів сягатимуть понад 30 градусів тепла. Буде сухо і сонячно.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині зберігатиметься мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.; температура по області вночі 9 – 14° тепла, вдень 22 – 27° тепла. Температура по місту вночі 11 – 13° тепла, вдень 24 – 30° тепла.

«14-го серпня Україна опиниться в зоні впливу антициклону на імʼя Mashal. Скрізь буде завтра суха сонячна погода. Навіть нема до якогось атмосферного фронту причепитися. Температура повітря протягом дня становитиме +24+29 градусів. Вночі свіжувато, +11+14 градусів. Хто мерзне – після 16 серпня ще гарненько нагріється», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: цими днями можливі магнітні бурі. Відтак у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття, можливі мігрені, загострення судинних недуг.

Софія Романська