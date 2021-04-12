У закритих приміщенням з великою кількістю людей ризик заразитися коронавірусом найбільший. Відтак епідеміологи рекомендують перебувати у них якомога менше часу.

Попри поверхове дотримання санітарно-епідемічних правил, логістика у торгових закладах Тернополя залишається незадовільною, – переконаний епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Через маркетингові ходи покупці залишаються у магазинах довше, ніж необхідно.

«Хочу звернутися до керівників великих торгових мереж: будь ласка, покращіть логістику і не змінюйте торгові місця у великих залах. Ви все створюйте для того, щоб людина, яка прийшла за покупкою, розуміла де той, чи інший стелаж, щоб вона за короткий період могла скористатися необхідними послугами, швидко розрахуватися і вийти. Я розумію, що постійна зміна місця розміщення товарів — це маркетингові ходи, але я думаю, що в умовах епідемії цього робити не варто. Але, на превеликий жаль, навіть зараз такі факти зустрічаються».

Цими вихідними у магазинах Тернополя мобільні групи провели рейди на дотримання карантину. Порушення виявили і з боку представників торгівлі, а також і покупців.