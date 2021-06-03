Оновлені туристичні маршрути презентували на Тернопільщині у рамках регіонального проекту “Мандруй Україною”. Наступного року туди включать Чортківський замок, зведений наприкінці XIV століття.

На Тернопільщину приїхали туроператори з різних областей України. Вони побували на оглядовому майданчику у селі Хрещатик. Тут можна побачити унікальне природне явище — меандр Дністра, – каже екскурсовод Ігор Воронко. Це величезний підковоподібний поворот річки.

“Вигин річища в одному місці становить майже 360 градусів. Серед трикілометрового меандру лежить містечко Заліщики. Візуально здається, що воно розташоване на острові. Сподіваємося, що такі пам’ятки допоможуть привернути увагу туристів з різних областей і країн. А це пріоритетно і щодо економічному розвитку області”.

Також представники туристичної сфери оглянули печеру «Вертеба», яка розташована у Чортківському районі. Там діє єдиний в Україні підземний музей трипільської культури. Окрім цього, гості відвідали старе місто Чортків та замок у Теребовлі.