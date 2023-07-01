“Мамо, ми йдемо в наступ, я живий”: на Тернопільщині попрощалися із загиблим на фронті священником. ВІДЕО

У селі Івачів Долішній Білецької громади на Тернопільщині попрощалися з військовослужбовцем, помічником капелана Романом Скірою. Чоловік загинув 24 червня на Донецькому напрямку. Йому було 46 років.

Про це Суспільному повідомила його донька Христина Скіра.

Роман Скіра три роки був священником у кафедральному соборі Рівноапостольних Костянтина та Єлени у Тернополі.

“Кожного ранку писав повідомлення: “Я живий”, “Усе добре”, “Мамо, ми йдемо в наступ, я живий”. І буквально 23 червня було останнє повідомлення від нього зранку. Він написав: “Я живий”. Після цього 24 числа нам подзвонили. Ми дізналися через знайомих, тобто, командир мамі не зателефонував”, – каже донька військовослужбовця.

Роман був помічником капелана, хотів стати капеланом, каже старший військовий капелан Тернопільської області В’ячеслав Кізілов.

“Найчастіше, що я завжди бачив у ньому – це переживання за людей. Ми день-два попереживаємо, а він ніс це в собі буквально”.

В Івачеві Долішньому тіло військового зустріли на колінах. На похорон прийшли рідні, друзі, односельці, священники.

“Він сказав: “Якщо б мій батько був живий, він сказав би мені, що я повинен йти захищати Україну”. І так він пішов. Він сам був великим патріотом”, – говорить односельчанка загиблого Мирослава Ващишин.

У Романа Скіри залишилися мама, брат, дружина та діти.