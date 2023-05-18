Виставку дитячих малюнків, які є свідченнями війни, презентували у Тернополі. Експозицію організували спільно із Генеральним консульством Республіки Польщі.

«Мамо, я не хочу війни» – це проєкт, який організовують в Україні спільно за підтримки поляків. В експозиції, яку представили у Тернополі, зібрані історичні малюнки польських дітей, які бачили та проживали воєнні дії, а також малюнки маленьких українців, які зустрілися з діями російських загарбників 2022 року. Як розповіла співорганізаторка виставки Уляна Горпик, інтервал між подіями на фото – 80 років, але помітна схожість сценаріїв і жорстокість одного ворога.

«Ми організували цю виставку спільно з Генеральним консульством Республіки Польща у Луцьку. У проєкті «Мамо, я не хочу війни! 1939-45 Польща / 2022 Україна” зібрані зворушливі зображення, які уособлюють дитячі переживання й емоцій, як підтвердження того, що війна стосується кожного».

Виставка авторських робіт «Не тільки Катинь…» фотографа Кшиштофа Хейке демонструє світові військові злочини радянської влади проти поляків, катінівні, ексгумації й поховання. В експозиції показана і війна в Україні, жорстокість в Бучі, Ірпені.