Мама не годує і пиячить: патрульні врятували дитину, яка проживала у жахливих умовах. ФОТО

Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульним вдалося врятувати з жахливих умов проживання 8-річну дівчинку.

Учора, близько 16-ї години, патрульні отримали повідомлення від небайдужої громадянки про неналежний догляд за дитиною.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою. Двері до помешкання відчинила жінка, яка не знала, де перебуває її дитина. В квартирі патрульні побачили антисанітарні умови для життя, купу сміття, брудні речі та пусті пляшки.

Поліцейські спільно з матір’ю дитини перевірили прилеглу територію та в одному із дворів багатоповерхівок виявили дитину. Вона розповіла, що мама її не годує та систематично вживає алкогольні напої. Патрульні заспокоїли та нагодували дівчинку.

З огляду на виявлені обставини, інспектори не могли далі залишати дівчинку за адресою проживання. Тому повідомили про подію працівників служби у справах дітей та соціальних працівників. Склали на матір протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП.

Дівчинку тимчасово вилучили з родини, до поки батьки не забезпечать належні умови для проживання дитини.