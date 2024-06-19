Днями під час патрулювання на автодорозі Тернопіль — Львів інспектори виявили автомобіль Opel, керманич якого не виконав вимогу дорожнього знаку 3.21 “В’їзд заборонено”.

Патрульні зупинили автівку та з’ясували, що за кермом перебуває 16-ти річний юнак. Поруч на пасажирському сидінні була матір, яка передала синові керування транспортним засобом. Таким чином, громадяни скоїли одразу три адміністративні правопорушення.

Після спілкування з патрульними хлопець продовжив рух вже на пасажирському сидінні, але з двома адміністративними протоколами: за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та за ч. 2. ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

А на матір винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП.

Фото ілюстративне.