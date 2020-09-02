Як ми повідомляли, за минулу добу в області зафіксували ще 4 смерті від COVID-19.

Серед померлих 1-го вересня – двоє тернополян. Померла також жінка з Бережанського району та жінка з Кременця.

Загалом в області від початку епідемії зафіксували 76 летальних випадків.

Лікар-епідеміолог ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” Володимир Паничев розповів Т1 Новинам, що в 71-річного тернополянина та в 79-річної тернополянки були серцево-судинні захворювання. 85-річна жінка з Бережанщини мала цукровий діабет і серцеву патологію. Їй встановили кардіосиммулятор, але ця патологія виявилась несумісна із COVID, що призвело до смерті. Жінка 86-річна мешканка Кременець також мала серцево-судинні захворювання.

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині – двісті нових випадків коронавірусу. Четверо людей померли