“Мали б оплатити, а по судах тягають”: тернопільського пенсіонера судять за те, що пообрізав кущі біля будинку

Пенсіонер Іван Ільчишин, якого судять за те, що він підрізав кущі біля свого будинку 4 роки тому, приніс у суд довідку про доходи.

Чоловік розповів, сплатити штраф, який від нього вимагає Держекоінспекція, не зможе, бо в місяць отримує 2 тисячі 159 гривень пенсії. А іншого доходу немає, ідеться в матеріалі Суспільного.

За словами Івана Ільчишина, позивачі вимагають півтори тисячі гривень збитків та ще 2 270 гривень судового збору. До цього, каже, вже сплатив 900 гривень штрафу за підрізання кущів.

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“Ті бур’яни були вище мене. Мені мали б оплатити, а по судах тягають. Ми того не допустимо, щоби справедливості не було. Я буду боротися до кінця”, – каже Ільчишин.

Суддя Віктор Братасюк долучив довідку до справи. Представник Держекоінспекції Зеновій Мартинюк коментувати позов на пенсіонера відмовився. Попросив оголосити перерву, щоб ознайомитися з матеріалами справи.

Наступне засідання суддя міськрайонного суду призначив на 20 грудня. Нагадаємо, попереднє засідання в цій справі відбулося 19 жовтня. Тоді на засідання держекоінспектори не прийшли.